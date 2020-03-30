Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra karaborsaya düşen ve fahiş fiyatlara satılmaya başlayan maske ve eldivenler, seyyar satıcıların tezgahlarında da yer almaya başladı.

Koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığı dönemde fahiş fiyatlara satılan ve zor bulunan maskeler artık üst geçitlerde satılır hale geldi. İstanbul'da seyyar satıcılar koronavirüsü salgını sebebiyle talep patlaması yaşanan maskelerden satmaya başladı. ÜST GEÇİTTE SATIYORLAR Koronavirüs sebebiyle maske kullanımının artması, seyyar satıcıları da harekete geçirdi. İstanbul'da insan trafiğinin yoğun olduğu noktalardan biri olan Şirinevler üst geçidinde, seyyar satıcıların maske satması dikkat çekti. MASKE 5 LİRA ELDİVEN 2 LİRA Hangi şartlarda üretildiği bilinmeyen tek maske 5 liraya satılırken, tek kullanımlık lateks eldivenlerin çifti ise 2 liraya satılıyor. Tezgahlarda satılan maskelere vatandaşların önemli oranda talep göstermesi de dikkat çekti.