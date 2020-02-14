: Denizlili manavdan sevgililer gününe özel yüz güldüren kampanya

14.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:28

Denizli'nin Yeni Mahalle'deki manav dükkanının işletmecisi İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçiler gibi kampanya hazırladı. Halk arasında 'çiçek' olarak da bilinen karnabahara bu isminden çağrışım yaparak indirim uygulayan Güngör, "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler, hem güldü hem de karnabaharı aldı.

"BU ÇİÇEĞİN KIZARTMASI OLUR, YEMEĞİ OLUR"

Müşterilerden Lütfullah Yılmaz (23) çiçek yerine karnabahar aldığını söyleyerek, "Az önce çiçekçiden geldim. Bir buket çiçek 80 lira. Sevgililer gününe özel bende sevgilime bu çiçekten aldım. Bu çiçeğin kızartması olur yemeği olur. Daha önce böyle bir kampanya görmemiştim" diye konuştu.

"GÜLÜMSEYEREK ALIŞVERİŞ YAPTILAR"

İsa Güngör ise karnabaharın da bir çiçek olduğunu savunup, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptık. Bu kampanya, görenleri hem şaşırttı hem de yüzlerini güldürdü. Bazı müşteriler de kampanyaya destek vererek karnabahar satın aldı. Sevgililer Günü'nde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçekse, karnabahar da bir çiçektir. Müşterilerimiz kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Gördükleri not karşısında gülümseyerek alışveriş yaptılar" dedi.

Kaynak: DHA

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