Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır olduğunu belirterek, bu günde yapılacak alışverişlerden 8-9 milyar liralık ciro beklediklerini bildirdi.

"ESNAFA CAN SUYU OLACAK"

Palandöken, yazılı açıklamasında, özel günler arasında en fazla harcamanın Sevgililer Günü'nde yapıldığını kaydetti. Kuyumcudan çiçekçiye, pastacıdan tuhafiyeciye kadar tüm esnaf ve sanatkarın Sevgililer Günü'ne hazır olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu günde yapılacak alışverişlerden 8-9 milyar lira ciro bekliyoruz. Bu esnafa can suyu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ESNAFIMIZDA HER BÜTÇEYE UYGUN HEDİYE VAR"

Palandöken, konfeksiyondan kozmetiğe, elektronikten küçük ev aletlerine kadar tüm perakende sektörünün satışlarının ortalama yüzde 30 artacağını vurgulayarak, esnaf ve sanatkarın Sevgililer Günü'nü beklediğini belirtti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarımızda her bütçeye ve kesime uygun hediye var. Vatandaşlarımız hediye seçimlerinde esnafı tercih ettiklerinde ekonomik anlamda rahat edecekler. Sevgiliyi mutlu etmenin yolu pahalı ve sıra dışı hediyeler değil, maneviyatı güçlü ve kişiye özel hediyelerdir. Sevgiliye alınan bir gül bile hem onu mutlu edecek hem de ekonomiye katkıda bulunacaktır."

Kaynak: AA