Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi

21.09.2019 14:24

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18:30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak.