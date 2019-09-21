Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

21.09.2019 14:24
Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18:30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak.

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