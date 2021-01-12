Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı
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Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

12.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:44

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da, Engin Korukır'dan boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da, Engin Korukır'dan boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi.

Serik Belediyespor'un forma sponsoru Kırbıyık Holding'in toplantı salonunda düzenlenen törende Suat Kaya, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, yaptığı açıklamada, kulübün ana sponsoru olduklarını söyledi.

İyi bir kadro oluşturmak ve futbol için güzel şeyler yapmak istediklerini ifade eden Kırbıyık, "Hedefimiz öncelikle bu yıl play-offa kalmak. Sonrasında da 1. Lig ve Süper Lig'i hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaya ise Serik Belediyespor'un projesine inandığı için gelen teklifi kabul ettiğini dile getirdi.

Geçen yıl Menemenspor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Kaya, "Menemenspor'un başarısı, 3 senelik sürecin sorucu. Bu zaman alacak bir şey. Elimizden geldiğince çalışıp, istenileni yerine getirmekten başka bir çaremiz yok. Takımın genel durumunu inceledikten sonra alabileceğim futbolcularla masaya oturmaya başladım. Müdahale yapmamız gerekiyor. Play-off grubuna dahil olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı
Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı
Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı
Serik Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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