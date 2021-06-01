Sergio Aguero: "Lionel Messi ile Dünyanın En İyi Kulübünde Olmak İnanılmaz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sergio Aguero: "Lionel Messi ile Dünyanın En İyi Kulübünde Olmak İnanılmaz"

Dugout - Haberler | Spor

Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve 2022-23 sezonu sonuna kadar Barcelona ile sözleşme imzalayan Arjantinli süperyıldız Sergio Aguero, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Aguero, Messi'yi iyi tanıdığını ve onunla birlikte oynamanın harika olacağını dile getirdi.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve 2022-23 sezonu sonuna kadar Barcelona ile sözleşme imzalayan Arjantinli süperyıldız Sergio Aguero, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Aguero, Messi'yi iyi tanıdığını ve onunla birlikte oynamanın harika olacağını dile getirdi.

Sergio Aguero: 'Lionel Messi ile Dünyanın En İyi Kulübünde Olmak İnanılmaz'

Kaynak: Dugout

Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Hülya Avşar Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Gervinho Enes Ünal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sergio Aguero: "Lionel Messi ile Dünyanın En İyi Kulübünde Olmak İnanılmaz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 21:24:01. #1.15#

title