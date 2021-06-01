Sergio Aguero: "Lionel Messi ile Dünyanın En İyi Kulübünde Olmak İnanılmaz"

Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve 2022-23 sezonu sonuna kadar Barcelona ile sözleşme imzalayan Arjantinli süperyıldız Sergio Aguero, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Aguero, Messi'yi iyi tanıdığını ve onunla birlikte oynamanın harika olacağını dile getirdi.