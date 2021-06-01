Sergio Aguero: "Lionel Messi ile Dünyanın En İyi Kulübünde Olmak İnanılmaz"
Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve 2022-23 sezonu sonuna kadar Barcelona ile sözleşme imzalayan Arjantinli süperyıldız Sergio Aguero, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Aguero, Messi'yi iyi tanıdığını ve onunla birlikte oynamanın harika olacağını dile getirdi.
Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve 2022-23 sezonu sonuna kadar Barcelona ile sözleşme imzalayan Arjantinli süperyıldız Sergio Aguero, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Aguero, Messi'yi iyi tanıdığını ve onunla birlikte oynamanın harika olacağını dile getirdi.
Kaynak: Dugout