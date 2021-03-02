Sergen Yalçın'dan Necip'e talimat: Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının pozisyon bakımından kısır geçen ilk yarısına, Sergen Yalçın'ın Necip'e söylediği sözler damga vurdu. Sergen Yalçın, Necip'e "Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor" dedi.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısında, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Acquah'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrası kart bekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakemin pozisyonu sadece faul ile geçiştirmesi üzerine Necip Uysal'a imalı bir uyarı da bulundu.

"SEN DE BÖYLE SERT OYNA HAKEM BİR ŞEY DEMİYOR"

Yalçın hakemin de duyacağı şekilde, "Rakip nasıl sert oynuyor görüyorsunuz. Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor sonuçta" dedi. Bu sözlerin ardından hakem Halis Özkahya ile Sergen Yalçın kısa bir konuşma yaparken maç kaldığı yerden devam etti.

YALNIZCA 1 İSABETLİ ŞUT ATABİLDİ

İlk yarıda Beşiktaş'ın sadece bir isabetli şutu var. Yeni Malatyaspor ise Mustafa çok net bir pozisyon yakaladı ama kaleci Utku gole izin vermedi.