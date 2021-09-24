Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'la karşı karşıya geliyor. Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 28 Eylül'de oynanacak Ajax maçında da birçok futbolcunun olmayacağını açıkladı.

"ARADAN SONRA TOPARLARIZ"

Sergen Yalçın, Altay maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla sayıda sakat var. Sezon başında bu kadar sakat olması değil gibi görünüyor. Bunlar başımıza gelebilir. Olmayanları değil, olanları konuşalım. Salı günü de bayağı oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz. Aradan sonra toparlanırız" dedi. Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve Montero'nun sakatlıkları bulunuyor.

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