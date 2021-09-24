Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak

11 futbolcusundan yoksun olarak Altay deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, sakat futbolcuların büyük çoğunluğunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçında da forma giyemeyeceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'la karşı karşıya geliyor. Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 28 Eylül'de oynanacak Ajax maçında da birçok futbolcunun olmayacağını açıkladı.

"ARADAN SONRA TOPARLARIZ"

Sergen Yalçın, Altay maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla sayıda sakat var. Sezon başında bu kadar sakat olması değil gibi görünüyor. Bunlar başımıza gelebilir. Olmayanları değil, olanları konuşalım. Salı günü de bayağı oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz. Aradan sonra toparlanırız" dedi. Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve Montero'nun sakatlıkları bulunuyor.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı

Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı

 Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Hulusi Akar Sezai Temelli Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 19:59:49. #1.12#