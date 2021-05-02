Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor
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Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor

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Beşiktaş'a oynattığı futbolla Süper Lig'e damga vuran teknik direktör Sergen Yalçın, gol sayısı ve averajda dünyanın dev teknik adamlarının takımlarını geride bıraktı. Yalçın, Pep Guardiola'nın hocalığını yaptığı Manchester City'i geçerken Avrupa'da yalnızca Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in gerisinde kaldı.

Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluk yolunda adeta gövde gösterisi yaptı. Siyah-beyazlılar tüm sezon boyunca oynadıkları coşkulu oyunu tarihi bir skorla taçlandırdı. Kartal, ortaya koyduğu bu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı.

AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Beşiktaş, Hatayspor maçını 7-0 kazanmasının ardından; Süper Lig'de gol sayısını 85'e çıkardı. 64 gollü Fenerbahçe ve 68 gollü Galatasaray'a bu alanda fark atan Beşiktaş, Avrupa devlerini de solladı.

SADECE B. MÜNİH'E TAKILDI

Sporx'in derlediği habere göre; Beşiktaş, ligde 85 gol atarak, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci kulüp oldu. Barcelona, Real Madrid, Inter, Manchester City, Paris Saint Germain olmak üzere birçok devi geride bıraktı. Beşiktaş sadece Alman devi Bayern Münih'in 1 gol farkla gerisinde kaldı.

AVERAJDA PSG'Yİ GEÇEMEDİ

Öte yandan +47 averaja sahip olan Beşiktaş, bu alanda ise sadece Paris Saint Germain'i geçemedi. Fransız ekibi +52 averajla, Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar ise bu alanda ikinci oldu.

  • 86 Gol (31 Maç) Bayern Münih
  • 85 Gol (37 Maç) Beşiktaş
  • 79 Gol (35 Maç) PSG
  • 79 Gol (34 Maç) Atalanta
  • 77 Gol (33 Maç) Barcelona
  • 74 Gol (34 Maç) Inter
  • 74 Gol (34 Maç) Napoli
  • 71 Gol (34 Maç) Manchester City
  • 71 Gol (34 Maç) Monaco
  • 66 Gol (31 Maç) Dortmund
  • 65 Gol (34 Maç) Juventus
  • 64 Gol (33 Maç) Manchester United
  • 62 Gol (34 Maç) Milan
  • 61 Gol (34 Maç) Atletico Madrid
  • 58 Gol (34 Maç) Real Madrid
  • 53 Gol (34 Maç) Chelsea
  • 55 Gol (33 Maç) Liverpool
Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor
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