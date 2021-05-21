Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi İsmail YK'nın klibinde oynadı! Klipteki samimi görüntüler gündemi salladı
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Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi İsmail YK'nın klibinde oynadı! Klipteki samimi görüntüler gündemi salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nın İsmail YK'nın 'Tatlı Kız' adlı şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı. İsmail YK ile genç modelin klipteki samimi halleri, magazin dünyasının dikkatini çekti.

Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu kadar şu sıralar aşk hayatı da gündemde. Beşiktaş'ı hem ligde hem de kupada şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Yalçın'ın zaferlerinde duygusal paylaşımlar yapan Karibskaya hakkında şaşırtıcı bir görüntü ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibindeki samimi görüntüleri gündemi salladı

HESAPLARI DONDURDU

Lisaveti'nin, İsmail YK'nın klibinde oynamasının fark edilmesi gündemde yer etti. 'Tatlı Kız' klibinde rol alan Ukraynalı modelin İsmail YK ile samimi halleri, magazin dünyasının dikkatinden kaçmadı. Modellik yapan 22 yaşındaki Ukraynalı Lisaveti, Sergen Yalçın'la ilişkisi sonrası sosyal medya hesaplarını dondurma kararı almıştı.

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi İsmail YK'nın klibinde oynadı! Klipteki samimi görüntüler gündemi salladı
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibindeki samimi görüntüleri gündemi salladı
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi İsmail YK'nın klibinde oynadı! Klipteki samimi görüntüler gündemi salladı
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Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi İsmail YK'nın klibinde oynadı! Klipteki samimi görüntüler gündemi salladı - Haberler Spor
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