Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı
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Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı

06.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:02
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çoğu maçtan sonra hakemleri eleştirmesi, Galatasaray camiasını rahatsız etti. Yalçın'ın bu tutumu karşısında sinirlenen Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın yöneticilerine, "Madem konuşmak serbest biz de konuşalım" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hemen her maç sonrasında hakemler ve VAR sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunması Galatasaray camiasında rahatsızlığa neden oldu.

Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı

"HAKKINI ARAMAK BAŞKALARINA MAHSUS DEĞİL"

Bu durumdan teknik direktör Fatih Terim'in de şikayetçi olduğu ve yöneticilere dert yandığı ifade edildi. Terim, "Madem konuşmak serbest biz de konuşalım. Her maç sonrası şikayetimiz varsa dile getirelim. Hakkını aramak başkalarına mahsus değil" dediği öğrenildi.

Galatasaray önceki gün Mostafa Muhamed'ın kırmızı kartının iptali için TFF'ye başvuruda bulunmuştu, Başkan Mustafa Cengiz de TFF Başkanı Özdemir ile görüşmüştü.

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