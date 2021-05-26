Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

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Beşiktaş'a çifte kupa kazandırarak tarihi bir başarı yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yönetim, başarılı hocaya senelik 15 milyon TL'den 1+3 yıllık imza attıracak.

Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan teknik direktör Sergen Yalçın yeni sözleşme için başkan Ahmet Nur Çebi'yle masaya oturacak.

4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Ajansspor'un haberine göre; sözleşmenin 1 artı 3 yıl olması planlanıyor. Çünkü gelecek yıl Mayıs ayında olağan genel kurul olacak. Dolayısıyla yönetim Yalçın'a 3 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme önerecek. Sergen Yalçın da daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de her şeyin başarıya endeksli olduğunu belirterek, uzun vadeli anlaşmalara inanmadığını dile getirmişti.

6 MİLYON TL ZAM YAPILACAK

1.5 yıllık dönemde Beşiktaş'tan 9 milyon TL alan Sergen Yalçın, anlamlı bir iyileştirme istiyor. Yönetim de zor koşullarda takıma çifte kupa kazandıran Yalçın için koşulları sonuna kadar zorlayacak. Yalçın ile yıllık en az 15 milyon liralık bir anlaşma yapılması bekleniyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
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