Haberler » Spor » Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim - Spor

Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim

Beşiktaş yönetiminin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yalçın, "Beşiktaş ile para konuşmam. Yönetim beni isterse koşarak giderim. Orası benim yuvam" diye konuştu.

26.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:24
Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim

'ta için geri sayım başladı. Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR

Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.

GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK

Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Çaykur Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

(Takvim)


Haber Videosu

: Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler