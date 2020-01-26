Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim
Beşiktaş yönetiminin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yalçın, "Beşiktaş ile para konuşmam. Yönetim beni isterse koşarak giderim. Orası benim yuvam" diye konuştu.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı. Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.
SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR
Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.
GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK
Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Çaykur Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.
(Takvim)