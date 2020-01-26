: Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam, koşa koşa gelirim

26.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:24

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı. Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR

Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.

GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK

Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Çaykur Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

(Takvim)

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