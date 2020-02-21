Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye'ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.
Genç yetenek arayan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, deneme için Türkiye'ye getirdiği ve Siyah-Beyazlı takımla antrenmana çıkan Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.
SINIFI GEÇEMEDİ
Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi.
Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrfor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti.
Haber Videosu: Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi
-
transfer sezonu bitmedi mi? boş boş yalan haber. ne buCevap Yaz Yayından Kaldır
-
SERGEN NE ANLAR FUTBOLCUDANCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
bu ahberi not alın biz bunu beğenmeyip gönderdiysek ielrde çok büyük bir yıldız olur avrupada büyük takımlarda oynar bizde yaşlanınca çok para vererek almaya çalışırız o zmaan da ya o gelemz ya da işi bitmiştir çok para verince tatile gelirCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır