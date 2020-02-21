: Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi

21.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:43

Genç yetenek arayan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, deneme için Türkiye'ye getirdiği ve Siyah-Beyazlı takımla antrenmana çıkan Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

SINIFI GEÇEMEDİ

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi.

Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrfor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti.

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