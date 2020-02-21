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Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye'ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

21.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:43
Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi

yetenek arayan 'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, deneme için 'ye getirdiği ve Siyah-Beyazlı takımla antrenmana çıkan Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

SINIFI GEÇEMEDİ

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör 'ın talebiyle antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi.

Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrfor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti.


Haber Videosu

: Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi
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HABER YORUMLARI (3)

  • TACETTİN ARK:
    bu ahberi not alın biz bunu beğenmeyip gönderdiysek ielrde çok büyük bir yıldız olur avrupada büyük takımlarda oynar bizde yaşlanınca çok para vererek almaya çalışırız o zmaan da ya o gelemz ya da işi bitmiştir çok para verince tatile gelir
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