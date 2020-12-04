Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner
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Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner

04.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:58

Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir eleştiri konusu olan 29 yaşındaki Sırp futbolcu Adem Ljajic ile ilgili, "İnşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın karşılaşmayla ilgili, "Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner
Adem Ljajic

SERGEN YALÇIN'DAN LJAJIC AÇIKLAMASI

Deneyimli teknik adam, maç sonrası uzun süredir eleştiri konusu olan 29 yaşındaki Sırp futbolcu Adem Ljajic'e de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Sergen Yalçın oyuncusuyla ilgili, "Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK MI?

Henüz şampiyonluk ve sözleşme uzatma konusunda konuşmak için erken olduğunu belirten Yalçın, "O yüzden bunu sonraki döneme bırakalım. Şampiyonluk için de çok erken. Çok fazla maç var. Şubat, mart gibi konuşulabilir ama şu an çok erken. Önümüzde oynayacağımız maçı kazanmaya odaklanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner
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