Sergen Hoca yabancı kuralı skandalını anlattı, stüdyo yıkıldı: Lanet olsun Necip'i sokalım
TRT Spor ekranlarında %100 Futbol'un konuğu olan Sergen Yalçın, Karagümrük maçında Salih'in kırmızı kart görmesinin ardından 4. hakemin "Sahada 3. Türk olmalı" dediği o anı anlattı. Büyük bir kaos yaşandığını belirten Yalçın'ın, "Biz '8 yabancı olması gerekmiyor mu? 8 yabancı var işte sahada' dedik. Herkes bir şey söylemeye başladı. 5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Bırak lanet olsun Necip'i sokalım oyuna dedim" ifadelerini kullanması stüdyoyu kahkahalara boğdu.
TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programına konuk olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu. Karagümrük maçında yaşanan Salih'in kırmızı kartından sonra yaşananları anlatan deneyimli hoca, stüdyoyu gülmekten kırdı geçirdi.
"5 DAKİKA DAHA KONUŞSAK BELKİ GOL YİYECEĞİZ"
Sergen Yalçın, Karagümrük maçında yaşanan o anla ilgili, "Salih atılınca 4. hakem bize 'Sahada 3 Türk olmalı' dedi. Biz de '8 yabancı olması gerekmiyor mu? 8 yabancı var işte sahada' dedik. Herkes bir şey söylemeye başladı. 5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Bırak lanet olsun Necip'i sokalım oyuna dedim" ifadelerini kullandı.