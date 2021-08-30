Sergen Hoca yabancı kuralı skandalını anlattı, stüdyo yıkıldı: Lanet olsun Necip'i sokalım

TRT Spor ekranlarında %100 Futbol'un konuğu olan Sergen Yalçın, Karagümrük maçında Salih'in kırmızı kart görmesinin ardından 4. hakemin "Sahada 3. Türk olmalı" dediği o anı anlattı. Büyük bir kaos yaşandığını belirten Yalçın'ın, "Biz '8 yabancı olması gerekmiyor mu? 8 yabancı var işte sahada' dedik. Herkes bir şey söylemeye başladı. 5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Bırak lanet olsun Necip'i sokalım oyuna dedim" ifadelerini kullanması stüdyoyu kahkahalara boğdu.