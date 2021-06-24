Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a oyuncu tavsiye etti

Sen Ali Koç'sun, Vehbi Koç'un torunusun, Rahmi Koç'un oğlusun. İnsanlar seni Darmstadt'tan Serdar Dursun'u transfer et diye başkan seçmedi. Marcelo'yu al, Ramos'u al, Benzema'yı al, Dzeko'yu al. Para yok diyorsan bırak, herkes yapar. İnsanlar seni paran var diye seçti.