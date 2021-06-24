Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a oyuncu tavsiye etti
Sen Ali Koç'sun, Vehbi Koç'un torunusun, Rahmi Koç'un oğlusun. İnsanlar seni Darmstadt'tan Serdar Dursun'u transfer et diye başkan seçmedi. Marcelo'yu al, Ramos'u al, Benzema'yı al, Dzeko'yu al. Para yok diyorsan bırak, herkes yapar. İnsanlar seni paran var diye seçti.
Sen Ali Koç'sun, Vehbi Koç'un torunusun, Rahmi Koç'un oğlusun. İnsanlar seni Darmstadt'tan Serdar Dursun'u transfer et diye başkan seçmedi. Marcelo'yu al, Ramos'u al, Benzema'yı al, Dzeko'yu al. Para yok diyorsan bırak, herkes yapar. İnsanlar seni paran var diye seçti.
Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde yapılan transferleri eleştirdi, alınması gereken futbolcuları işaret etti.
İşte Yıldırım'ın transferle ilgili sözleri:
"SENDEN BEKLENTİMİZ RAMOS"
Para yok diyorsan bırak kardeşim. Senden bizim beklentimiz Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz.
"ANELKA GELDİ, CARLOS GELDİ"
Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Roberto Carlos geldi bu kulübe. Para yok diyorsun. O zaman bırak, herkes yapar bu işi."