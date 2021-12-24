İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 683,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 682,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 683,00 liradan, 4 bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 522 liradan, 622,90 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 626,90 liradan, 4 bin 399 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 419 liradan, 2 bin 199 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 209 liradan ve bin 99 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 104 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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