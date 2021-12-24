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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 683,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 683,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 682,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 683,00 liradan, 4 bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 522 liradan, 622,90 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 626,90 liradan, 4 bin 399 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 419 liradan, 2 bin 199 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 209 liradan ve bin 99 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 104 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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