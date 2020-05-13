Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Survivor 2017'de yer alan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Benim olduğum Survivor felaketti" dedi.

Spor Arena Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, kendisinin yarıştığı 2017 yılındaki Survivor'un felaket olduğunu itiraf etti.

İşte Ercümen'in açıklamaları;

"Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor. O kadar uzun ki zihnine girmeyi başarıyor. O bitiyor, arkasından yorumları geliyor. Kendi olduğum bölümlere hiç bakmadım ne yapmışım diye. Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Adada en zorlandığım şey oydu. Beni bırak adaya balıklarla yaşarım. Ama böyle muhabbet olmasa da suçlu damgasını yiyorduk. Benim olduğum Survivor felaketti."

"İLHAN MANSIZ İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORDUK AMA..."

"Ferhat ile İlhan... İkisi de farklı karakterdi. Ferhat bağırıyordu bir şey yokken. İlhan ile başta çok iyi anlaşıyorduk. Yarışmadan önce de tanışıp gayet iyi anlaşıyorduk, antrenman yapıyorduk. Adada ikinci haftadan sonra birbirimize çok sert girmeye başladık. Orada muhtemelen aç kalmanın da etkisiyle agresifleştiklerini düşünüyorum. İkisi de eş değer sertlikteydi. İlhan ile daha çok şey paylaşmamıza rağmen sertliği kırıcıydı tabii."