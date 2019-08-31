Şenol Güneş, Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesini takip etti!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etti.

31.08.2019 22:23
Şenol Güneş, Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesini takip etti!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara öncesi takımları yakından takip ediyor. Dün Kasımpaşa-Ankaragücü maçını izleyen Güneş, bugün önce Ümraniyespor-İstanbulspor ardından da Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etti. Güneş'e bu maçta yardımcısı Bayram Bektaş da eşlik etti.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINI DA İZLEYECEK

Tecrübeli çalıştırıcın yarın Ülker Stadtumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını da takip etmesi bekleniyor.

Şenol Güneş, Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesini takip etti!
Kaynak: İHA
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