Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız

Hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçı, oyuncuların performansı ve 8 Haziran'dan oynanacak Fransa maçını değerlendirdi.

Bu oyunun Fransa karşısında yetmeyeceğini vurgulayan Şenol Güneş, "Ligin sonundayız ve iki hazırlık maçı yaptık. Oyuncuların tamamını oynatmaya çalıştık. Sıkıntısı olanları dinlendirdik. İki hazırlık maçına baktığımızda oyun olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık ama rakipler Fransa ayarında olmadığı için bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacak. Farklı bir maç olacaktır. " şeklinde konuştu.

"EMRE'NİN SAVUNMADA SIKINTILARI VAR"

Emre Taşdemir'in tanıdığı bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Emre hücuma iyi çıkan ama savunmada doğru pozisyon sıkıntıları var. Uzun bir sakatlık yaşadı. Az oynadığı için bunun sıkıntılarını yaşıyor. Sakatlanma psikolojisini aşması lazım. Kramp girince sakatlandım diye kendini kenara atmak istedi. Ama sonra depar attı. Sakat olsa o deparı atabilir mi? Psikolojik tamamen. Bunu yenmesi lazım. Tanıdığım bildiğim bir oyuncu. Hızlı ve çabuk bir oyuncu." diye konuştu.

"SİZ KARIŞMAYIN BİZ İŞİMİZİ YAPARIZ"

Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada kendisine kadro ile ilgili sorulan soruya esprili bir şekilde sitem etti. Güneş, soruyu soran muhabire, "Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız." yanıtını verdi. Buradaki bir değişimi 1 oyuncu üzerinden tamamlandı diyemeyiz. Bir sürü isimler var. Baktığımız zamana sıkıntılarım ve artılarımız var. Fransa'ya bugün oynadığımız gibi oynayamayacağımız için farklı bir kadroyla sahaya çıkacağız." dedi.