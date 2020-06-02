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Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır

Yayınladığı teşekkür mesajında koronavirüs sürecinden de bahseden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hz Mevlana'nın "Sabır, kurtuluşun anahtarıdır" sözünü hatırlattı.

02.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:31

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten, yeni yaşını kutlayan herkese teşekkür mesajı geldi. Yayınladığı mesajda koronavirüs sürecine de değinen Güneş, Mevlana'nın sözlerinden bahsetti.

İşte Şenol Güneş'in teşekkür mesajı;

"68. yaş günüm nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan ve tarafıma mesaj gönderen tüm kurumlara, taraftarlarımıza, futbolcularıma, meslektaşlarıma ve dostlarıma nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim."

"Hepinizin bildiği gibi, Covid-19 salgını nedeniyle birkaç aydır günlük hayatımızı olağanüstü koşullarda devam ettirdik. Bu hastalığa karşı millet olarak birlikte göğüs gererek, normalleşme adımlarının atılabilmesine uygun ortamı sağladık. Lütfen aynı beraberliği sürdürelim, dikkati elden bırakmayalım ve gayretimizle bir sonuca varalım. Yeni normalimize adapte olmanın önemine dikkatinizi çekerken, 'Sabır, kurtuluşun anahtarıdır' diyen Mevlânâ'nın şu sözünü de sizlere hatırlatmak isterim: 'Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim."

TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ

"Diğer yandan, futbol liglerimizdeki heyecana 12 Haziran'da oynanacak karşılaşmalarla bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sezonun geri kalanının ülkemiz ve spor kamuoyu için hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum."

Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
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