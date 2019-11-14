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Şenol Güneş sarı kart gördü

Türkiye-İzlanda karşılaşmasının 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart gördü.

14.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:02

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında , 'yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü sarı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Şenol Güneş sarı kart gördü
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