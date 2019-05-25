Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonunda beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları:

"Gücümün duygusal bir travmaya uğrayarak düşmesini istemiyorum. Beşiktaş ayrı bir hikaye benim için. Doğduğum kent Trabzon. Orada da sıkıntılarım ve güzel günlerim oldu. Burada da aynı şeyleri yaşadım. Gittiğim her yerde ait olma duygusunu yaşıyorum. Beşiktaş ile ilk görüşmemde mavi bir elbise giyiyordum, şimdi siyah-beyaz giyiyorum. Rakibe üstünlük sağlayan, oynayan bir takım oluşturmak, her zaman hedefimiz olmalı, Beşiktaş taraftarı da bunu istiyor. Şartlar bizi ayrılma noktasına getirdi.

"İYİ NİYETLE, SAMİMİYETLE BAŞARI YAKALADIK"

Taraftarlar benden sonra gelecek hocaya da aynı desteği göstersinler. Baba, anne, kardeşler, akrabalar, hepsi bir aile. Düştükleri yerde ayağa kaldırmasını bilmeli. Son günlerde istediğimiz sonuçları alamayınca duygusal kırılmalar ve öz güven kaybı oldu. Beşiktaş'ın beklediği birinciliği sağlayamayınca buradan ayrılmak normal. Zaten ben o meyili gördükten sonra da ayrılığa yaklaştım. Biz iyi niyetle, samimiyetle başarı yakaladık, bunda kırılmalar olduğunu gördüm. Taraftar bu işin sarıp sarmalayan kişileridir.

"BÖYLE BİR ŞEY PARA İLE SATIN ALINAMAZ"

Başından beri bizi ayırmak isteyenlere, sonunda teslim olduğumuzu düşünüyorum. Kalbimi burada bırakara gidiyorum. Bugün stada gelenlerin çok büyük bir desteği vardı. Beşiktaş bana gönül verdi ben de Beşiktaş'a gönül verdim. Böyle bir şey para ile satın alınamaz."