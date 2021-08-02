Şenol Güneş'in futbola gelmesini en çok istediği yenilik "Yeşil kart"! İtiraz eden futbolcu kenara alınacak
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Şenol Güneş'in futbola gelmesini en çok istediği yenilik "Yeşil kart"! İtiraz eden futbolcu kenara alınacak

Şenol Güneş'in futbola gelmesini en çok istediği yenilik 'Yeşil kart'! İtiraz eden futbolcu kenara alınacak
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, MHK'nın 2021-2022 sezonu yaz seminerinin açılış töreninde konuştu. Deneyimli teknik adam hakemlere "VAR'a güvenerek değil, kendinize güvenerek hareket edin" derken futbolda yeşil kart uygulamasının devreye girmesi gerektiğini de söyledi. Güneş yaptığı açıklamada, "Oyuncu itirazlarına izin vermeyi doğru bulmuyorum. Keşke yeşil kart dediğimiz, oyucuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak daha doğru olabilir" dedi.

Merkez Hakem Kurulu Semineri, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'de gerçekleştirildi. burada konuşma yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Futbolda Yeşil kart uygulamasının devreye sokulması gerektiğini belirten Güneş, itiraz eden oyuncuların 3-5 dakika kenaraalmak gerektiğini belirtti.

"OYUNCU İTİRAZLARINA İZİN VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Futbolun hızlanması konusunda hakemlerin önemli bir rolü olduğunu da aktaran Güneş, "Liglerin, futbolun daha hızlı oynanması için oyun yönetiminde bir takım değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Hızlı oynayan takımlara hakemlerin izin verdiğini görüyorum. Topun daha çok oyunda kalması ve hızlı oynanması için size büyük iş düşüyor. Oyuncu itirazlarına izin vermeyi de doğru bulmuyorum. Keşke yeşil kart dediğimiz, oyucuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak daha doğru olabilir. Çünkü itirazla zaman kazanıyorlar. Sahaya çıkan futbolcu futbol oynayacak, hakem maçı yönetecek. Bu herkesi keyiflendirir" şeklinde konuştu.

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Şenol Güneş'in futbola gelmesini en çok istediği yenilik "Yeşil kart"! İtiraz eden futbolcu kenara alınacak - Haberler Spor
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