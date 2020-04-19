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Ferdi Kadıoğlu, Şenol Güneş, Hollanda, Spor

Şenol Güneş'in 10 numarası Ferdi Kadıoğlu

Spor Arena/Süleyman ARAT - Güneş, U16'dan U21'e kadar Hollanda adına oynayan Fenerbahçeli futbolcunun Türkiye'yi seçmesi için telkinlerini sürdürüyor.

19.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 07:53
Şenol Güneş'in 10 numarası Ferdi Kadıoğlu

Spor Arena/Süleyman ARAT - Güneş, U16'dan U21'e kadar Hollanda adına oynayan Fenerbahçeli futbolcunun Türkiye'yi seçmesi için telkinlerini sürdürüyor. Bundan sonra göstereceği performans ve gelişime göre Euro 2021'de A Milliler'de 10 numaralı formayı büyük olasılıkla Ferdi Kadıoğlu giyecek.

U16'da ve U21'de Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen Ferdi Kadıoğlu kariyeri için hayati bir kararın arefesinde. A milli takım için 'Hollanda mı Türkiye mi?' tercihini henüz açıklamayan Ferdi, ay yıldızlıları formayı seçer, F.Bahçe'de de başarılı olursa, Euro 2021'de yıldız adaylarımızdan biri olacak. Şenol Güneş, genç futbolcunun Türkiye'yi seçmesi için telkinlerde bulunurken, koronavirüs nedeniyle maçlar iptal edilmeseydi, Milli Takım'ın martta oynayacağı özel maçlarda 21 yaşındaki yeteneği kadroya davet etmeyi planladığı öğrenildi.

Durumu yakından takip ediliyor

Hollanda'da yaşayan Trabzon kökenli bir ailenin oğlu olan Ferdi Kadıoğlu'nun da milliyetçi duygulara sahip olduğu, Fenerbahçe'ye geldikten sonra yakın arkadaşı Murat Sağlam'dan ve tuttuğu bir öğretmenden harıl harıl Türkçe öğrenmeye çalıştığı biliniyor. Sosyal medyadan da sık sık Türk bayrağı ve Türkçe kelimelerle mesajlar vermesi, genç futbolcunun Türkiye'yi seçeceğinin göstergesi olarak algılanırken, Ferdi'nin de heyecanla Şenol Güneş'ten gelecek daveti beklediği öğrenildi. Kendisi gibi Trabzonlu olan Ferdi'yi yakından takip eden Şenol Güneş, başta kaptan Emre Belözoğlu olmak üzere Fenerbahçe'nin diğer milli oyuncularına genç oyuncunun elişimi hakkında sorular soruyor.

Korona salgını sonrası daha çok şans bulması bekleniyor

Deneyimli teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'na kadar göstereceği performans ve gelişime göre Euro 2021'de A Milli Takımımız'da 10 numaralı formayı Ferdi Kadıoğlu'na verme ihtimalini de dile getirdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya 2022'ye kadar renklerine bağladığı Ferdi sarı lacivertlilerde istediği kadar süre alamamıştı. Hatta Ersun Yanal'ın güçsüz bulması ve çabuk oyundan düştüğü gerekçesiyle forma vermediği Ferdi, Süper Lig'de ancak Yanal gittikten sonra oynanan Denizli maçında ilk 11'de forma yüzü görebilmişti Ancak koronavirüs salgınından sonra Türk futbolunda ve Fenerbahçe'de yaşanması muhtemel görünen ekonomik krizde gençlere şans vermenin kaçınılmazken, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte Ferdi Kadıoğlu'na da şans doğması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet

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