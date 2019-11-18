Haberler » Spor » Andorra maçı sonrası Şenol Güneş'ten mesaj: Herkese kapımız açık - Spor

Andorra maçı sonrası Şenol Güneş'ten mesaj: Herkese kapımız açık

2-0'lık Andorra maçından sonra konuşan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herkese milli takımın kapısının açık olduğunu söyledi. Tecrübeli hocanın bu sözleri, Arda Turan'a mesaj olarak algılandı.

18.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:44
Andorra maçı sonrası Şenol Güneş'ten mesaj: Herkese kapımız açık

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında , deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından ay-yıldızlıların teknik direktörü , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Kendi insanımıza imkan verdiğimizde, sabırlı olduğumuzda, çalıştığımızda başarılı olabiliriz. Daha önce de böyle yeteneği olan isimler geldi, önemli olan bunların sürdürebilir olması. Daha başka oyuncular da gelebilir, yarınların ne olacağını bilemiyoruz. Şu anda memnunuz. Oyuncuların hepsi iyi niyetli, takım olgusu içinde gerekeni yapıyorlar. Merih'in sıkıntısı oynayamaması, Ozan iki haftadır oynuyor, Kaan oynuyor. Oynayamayan oyuncuların sayısı yeterli değil ama inşallah onlar da olacak. Bugün Kaan'ı görmek istedik, o bölgede bir sıkıntı olursa bir alternatif olsun. Gönül ister ki oynayan oyunculara yenileri daha fazla katkı sağlasın. Bu maç farklı bir maçtı. Oyuncuların bireysel ve takım üstünlüğü sürprize izin vermedi. Daha farklı bir sonuç, bizim için sürpriz olurdu. İlk başlarda biraz bocalar gibi olduk ama ardından sahayı iyi kullandık, oyuna hakim olduk ve golleri bulduk. Ardından biraz durduk ve oyunu kontrol ettik. İlk yarı da gereksiz top kayıpları yaptık ama daha sonra toparladık. Maçın büyük bölümünde oyuna hakimdik. Takım ve oyuncu kalitemiz bize maçı kazandırdı. Salı günü burada ümit milli maçı var. Dört tane Ümit Milli Takım'dan oyuncu aldık. Mert Çetin, Berkay ve Ahmed Kutucu da ilk defa milli oldular. Memnunuz" şeklinde konuştu.

"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

A Milli Takım'ın kapısının herkese açık olduğunu sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ben her şeyi açık açık konuşuyorum, gizli bir şeyimiz yok çünkü ülke bizi kutsal bir göreve hizmet etmek için getirdi. 23 kişilik bir kadromuz olacak, katılabilecek arkadaşlar olacaktır. Şampiyonaya en iyi kadromuzla gitmek istiyoruz. Bu çocuklar 2-3 turnuva geçirebilirler. rekabet kaliteyi, başarıyı getirir. Burada bu oyuncu, şu oyuncu diye değil, takıma göre oyuncularımızın randımanına bakacağız. Takımı büyüten her oyuncu başımızın üstünde yeridir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yenisi ve eskisi herkese kapımız açıktır. Başarı ve sonuç bekleniyor, bunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası olduğunun da altını çizen Şenol Güneş, "Hayalimiz, hedefimiz özellikle bu sene için 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaktı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayabileceğimiz en iyi oyunu ve performansı fair-play içinde göstermek istiyoruz. Şampiyonadaki performansımız ve grupta alacağımız sonuçlarla Dünya Kupası için de tecrübe edineceğiz. Bu grubun Dünya Kupası'nda da olmasını bekliyorum. Asıl hedeflediğimiz yer orası" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Andorra maçı sonrası Şenol Güneş'ten mesaj: Herkese kapımız açık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (6)

  • ALİ VELİ:
    arda turan bu takımın ruhunu bozar. onu ve diğer eski prim problemi yaşanmış hiç bir futbolcunun alınmaması gerekir.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BÜYÜK USTA ŞENOL HOCA:
    Şenol Hocanın arda veya başka bazı isimleri şu tertemiz kadroya hiç bulaştırmaması lazım. Çocuklar pırıl pırıl maşallah hepsi yetenekli ve şenol hocayla beraber teknik olarakta güçlenecekler. Belki euro 2020''de çok şey yaparlar belki de bir şey yapamazlar ama 2022 dünya kupası ve euro 2024''te bu gençlerin çoğu 25 27 yaşlarında çok verimli ve milli takım tecrübesi yüksek, birbirlerinin oyun sistemini ezberlemiş isimler olacaklar. Fosilleri boşver gençlerle yola devam.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • 6 KASIM:
    Başakşehir de bile oynamayan arda nın ne işi var milli takımda. Orası yol geçen hanı mı? yada torpil yeri mi? Gençler gayet güzel oynuyorlar devam edilmeli.
    Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • MHMET USLU:
    BU ÇOCUKLAR EMEK EDİP BU NOKTAYA GELSİN ARDA BEY HAZIRA KONUP TURNUVAYA GİDECEK YOK YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA İŞİ YOK ÖYLE ADAMIN TURNUVADA
    Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.