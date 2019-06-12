Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı sonrasında, "Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil." dedi.
İzlanda'ya 2-1 mağlup olduğumuz maç sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi. Güneş şu açıklamalarda bulundu:
"2020 AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEĞİZ"
"Biz daha iyi takımız. Boy olarak avantajları vardı, ikinci topları da iyi takip ettiler. Sonuç olarak bu skor ortaya çıktı.Buraya yorgun ama mutlu geldik. Umudumuz vardı. Buradan üç puan alabilirdik. Maça başlarken tedirginlik yaşadık. Rakip de bunu iyi kullandı. Kaybettiğimiz bir 3 puan var. En kötü ihtimal beraberlik bile bizim avantaj olacaktı. Yarış devam ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonasına gideceğimizi söylüyoruz, o gücümüz de var.
"BİZ ONLARDAN DAHA İYİ TAKIMIZ"
Hakemle ilgili bir şey konuşmak doğru değil, mazeret aramıyoruz. Fransa'yı değil de, İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil. 3 günde 1 maç oynamak sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayanlar vardı. Dorukhan oynadı, Hakan sakatlıktan geldi, çalıştı ama etkili olamadı. Biz onlardan daha iyi takımız."
-
Izlanda dan iyi Takim olman, sana tabela da 3 puan kazandirmiyor. ''SENOL EFENDI''Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Fikstür mikstür geç bunları şenol, ilk 11 i resmen tombalayla belirlemişsin. Bu takıma karşı bu kadro çıkarmı ya, 1 tane hava topu alamadın, pas yapamadın ilk başlarda, fizikte zaten ezildik. İlk 11 tombala kadrosu olmuş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ben acele etmeyin derimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Muhteşem ikiliyiz. Bütün rakip takımların dostuyuz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hakanmi hic biri oynayamadi abdulkadir haricCevap Yaz 2 Yayından Kaldır