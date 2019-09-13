Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek

13.09.2019 18:04

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız ile milli futbolcularımızın son durumlarını görmek üzere aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde takip edecek.

MİLLİ FUTBOLCULARIN SON DURUMUNU GÖRECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları ile milli futbolcuların son durumunu görmek için aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde izleyecek.

Şenol Güneş'in takip edeceği maçlar ve programları yerel saatle şöyle:

15 Eylül Pazar:

Kaynak: AA

14.30 Anderlecht-Antwerp (Belçika 1. Ligi)21.00 Ajax-Lille (UEFA Şampiyonlar Ligi)18.55 Club Brugge-Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)21.00 Roma-Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)