Şener Özbayraklı yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Tecrübeli sağ bek yaptığı paylaşımda, "Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sözleşme uzatmayacağı Şener Özbayraklı, sosyal medya hesabından kulübe veda etti.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR ÇALIŞTIM"

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaray camiası; 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmenin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı... Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlanma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Saygılarımla. Şener Özbayraklı" dedi.