Senegalli yıldız Keita Balde ateşi yaktı! Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki kanat forvet Keita Balde, Sarı-Lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. 26 yaşındaki Senegalli yıldız sosyal medyada açtığı canlı yayında, "Tüm Fenerbahçe taraftarına sevgi ve selamlar. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Ajansspor'un aktardığı habere göre; Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Keita Balde, Sarı-Lacivertli taraftarların çağrısına mesaj gönderdi.

"FENERBAHÇE'YE SEVGİLER"

Üç gün önce sosyal medyada canlı yayın açan Keita Balde, Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca kısa bir yanıt da verdi. "Tüm Fenerbahçe taraftarına sevgi ve selamlar... Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz" diyen yıldız oyuncu, spor basınında gündeme oturdu.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Kuzey Afrika Futbol Haberleri adlı platformda, Keita Balde için Fenerbahçe'nin devrede olduğu; Monaco ile pazarlıkların sürdüğü iddia edildi. İspanya'dan Valencia'nın da devrede olduğu oyuncuyu sarı lacivertli ekip bonservis ödemeden transfer etmek istiyor. AS Monaco yönetimi ise, 4 yıl önce 30 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncuyu bedelsiz gönderme taraftarı değil. Öte yandan, Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ta Balde'yi kadroda düşünmüyor.