Şendoğan Tezyüksel son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Gebzespor'un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi.
Vefat eden Gebzespor'un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi.
Çoban Mustafa Paşa Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, iş adamları, STK temsilcileriyle çok sayıda Gebzespor'lu isim katıldı.
73 yaşında hayatını kaybeden Tezyüksel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA
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