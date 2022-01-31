Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-76
Demirören Haber Ajansı, Özgür Yıldız - Spor
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SALON: 90. Yıl Spor SalonuHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan SöylemezoğluSEMT77 YALOVASPOR: Jones 19, Oğulcan Baykan 4, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Williams 6, İlkan Karaman 18, Ali Berkan Özçiftçi, Efe Ergi Tırpancı, Lee 11, Mert Celep 4, Luka Rupnik 7, Muhammed...
SALON: 90. Yıl Spor Salonu
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Batuhan SöylemezoğluSEMT77 YALOVASPOR: Jones 19, Oğulcan Baykan 4, Gallinat 8, İsmail Kerem Gülmez 2, Williams 6, İlkan Karaman 18, Ali Berkan Özçiftçi, Efe Ergi Tırpancı, Lee 11, Mert Celep 4, Luka Rupnik 7, Muhammed Doğan Şenli 3YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 14, Upson 9, Emircan Koşut 2, Lucas 16, Serkan Menteşe, Ali İhsan Paçacı, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Lomazs 22, Hakan Yapar 4, Thomas Akyazılı, Sestina 91'İNCİ PERİYOT: 16-13İLK YARI: 41-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-55
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i 82-76'lık skorla mağlup etti.- Yalova