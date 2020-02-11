Semih Özsoy ve Alexander Sörloth, PFDK'ya sevk edildi

11.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:24

Trabzonsporlu Alexander Sörloth kural dışı hareket, Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy ise sportmenliğe aykırı açıklama sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SEMİH ÖZSOY

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SİVASSPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: DHA