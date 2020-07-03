Semih Kaya'nın menajeri: Galatasaray'dan teklif gelirse değerlendiririz Galatasaray'ın eski oyuncusu Semih Kaya yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Milli futbolcunun menajeri Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde bu olası teklifi değerlendireceklerini söyledi.

Bu sezon savunmada istediği istikrarı yakalayamayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı ekip, yabancı oyuncu sayısında beklenen düşüşle birlikte eski oyuncuları Semih Kaya'ya yöneldi. Oyuncunun menajeri Güde Fazıl Özdemir, teklif olması durumunda bunu değerlendireceklerini söyledi.

KONTRATI BİTİYOR

Semih Kaya'nın Çek ekibiyle olan sözleşmesi 15 Temmuz'da bitecek ve oyuncu serbest kalacak. NTV'ye açıklamalarda bulunan menajer Güde Fazıl Özdemir, "Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz'da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir" dedi.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.