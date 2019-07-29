Selçuk İnan, Avusturya kampından eşi rahatsızlandığı için ayrılmış

Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelme nedeni belli oldu. Deneyimli futbolcunun, eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Galatasaray'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti

Dün sabah saatlerinde de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

"SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ ALLAH'A ŞÜKÜR"

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine, "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken, annesi ise bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • CAN:
    sana yakışan başka iş yapman bu takımdan kazanacağını kazandın yeter artık sırıtıyorsun
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  • HOŞAF:
    Oynayan gencin önünü kimse kapatamaz ki..iyi oynayan formayı kapar ve istikrarını sürdürdüğü sürece kimse alamaz o formayı elinden.velhasıl boş yapıyorsun birader.
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