Selahattin Baki: 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok
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Selahattin Baki: 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok

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Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 1-0 yendiği maçtan sonra sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. 1959 yılından önceki şampiyonluklarla ilgili tartışmak için Galatasaray'a çağrıda bulunulduğunu hatırlatan Baki, "Galatasaray Kulübü'ne dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok. Ben bir kez daha hodri meydan diyorum, çıkalım konuşalım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesinin ardından Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek adeta 9 puanlık bir galibiyet elde etti. Ligde Galatasaray'ın önüne geçip 2.sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'la puan farkını da 2'ye indirdi. Maçın ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların bir kısmı şöyle:

"ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKMAMIZ GEREKİYORDU"

"Takımımızı ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. İlk yarı iyi bir futbol ortaya koyamadık. İkinci yarı biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktı."

"PSİKOLOJİK DÖNEMECİ DÖNDÜK"

"Ortaya iyi bir futbol koyamadık ama önemli bir galibiyet aldık. Psikolojik bir dönemeci döndük. Önümüzdeki maçı da inşallah alıp şampiyonluk teleffuz etmeye başlayabiliriz."

"BEN BİR KEZ DAHA HODRİ MEYDAN DİYORUM"

"Galatasay Lisesi Müdürü'nün açıklamaları için, aklın yolu bir. Galatasaray Kulübü'ne dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok. Ben bir kez daha hodri meydan diyorum, çıkalım, konuşalım."

"O GÜN VERDİ, BUGÜN İPTAL ETTİ"

"Yönetime geldiğimiz ilk sezon bir Bursa deplasmanı vardı, benzer bir gol yemiştik. Pozisyon benzer, hakem aynı. O gün vermişti, bugün iptal etti Cüneyt hoca. Gri pozisyonlarda hep Fenerbahçe aleyhinde sonuç çıkıyor tezimiz bugün bir kez daha tescillendi. Artık hataya yer yok."

Selahattin Baki: 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok
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