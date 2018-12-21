Sektörün öncüleri üniversitelilerle buluşuyor

Sektör temsilcilerini üniversite öğrencileriyle buluşturarak onların inşaat sektörüyle ilgili farklı alanlarda da bilgi edinmesine zemin hazırlayan İMSİAD, son olarak Elit Prefabrike Genel Müdürü Hüseyin Tuncer'i geleceğin inşaat mühendisleriyle bir araya getirdi.