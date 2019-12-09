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Sektör yurt dışı pazarlara ağırlık verecek

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ile bir araya gelen Bursa iş dünyası, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasından iş deneyim belgesine, kentsel dönüşüm uygulamalarından iş güvenliğine kadar gündemlerindeki öne çıkan konularla ilgili soru ve taleplerini iletti.

09.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:49
Sektör yurt dışı pazarlara ağırlık verecek

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ile bir araya gelen iş dünyası, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasından iş deneyim belgesine, kentsel dönüşüm uygulamalarından iş güvenliğine kadar gündemlerindeki öne çıkan konularla ilgili soru ve taleplerini iletti.

Kaynak: Dunya.com

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