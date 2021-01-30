Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi
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Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi

30.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:00
Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi

Son dönemde gıda fiyatlarındaki zam yağmurundan şeker de nasibini aldı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3,57 TL olan fiyatını, 3,93 TL'ye çıkardı.

Gıda fiyatlarındaki artışa şeker de katıldı. Türk Şeker tarafından yapılan duyuruya göre, bir kilogram kristal şekerin fiyatı, KDV hariç 3,57 TL'den 3,93 TL'ye çıkarıldı.

SON ZAM 2019 YILINDA GELMİŞTİ

2019 yılında yapılan zamla Türkşeker'in 50 kilogramlık Polipropilen Torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3,57 TL'ye, KDV dahil fiyatı da 3,8556 TL'ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5,46 TL'ye, KDV dahil 6,44 TL'ye yükseltilmişti.

ZAM ÖZEL SÖKTÖRÜ DE ETKİLEYECEK

Yapılan açıklamada, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 TL, KDV dahil 4,2444 TL'ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9,44 TL olarak belirlendi.

Şu an 15 fabrikada pancar şekeri üretimi gerçekleştirilen Türkşeker'in şeker zammının ardından özel sektör fabrikalarının da şeker satış fiyatlarını artırmaları bekleniyor.

Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi
Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi
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