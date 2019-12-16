: Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

16.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:51

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın 42 FA 314 plakalı otomobiline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı.

"HİÇ GİTMEDİĞİM YERDE CEZA YEMEK ŞAŞIRTTI"

Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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