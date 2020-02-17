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Şehirde Yeni Bir Kral Var: Romelu Lukaku

Inter 9 Şubat 2020 günü Guiseppe Meazza'da AC Milan'ı ağırladı. "Kral" lakaplı Zlatan İbrahimoviç ile sahada kıyasıya mücadele eden Belçikalı santrafor Romelu Lukaku, takımının 4. ve son golünü attıktan sonra verdiği poz ile şehre "Yeni Kral"'ın geldiğini ilan etti. Bu keyifli görüntüleri sizler için derledik.

17.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:20

Inter 9 Şubat 2020 günü Guiseppe Meazza'da AC 'ı ağırladı. "Kral" lakaplı Zlatan İbrahimoviç ile sahada kıyasıya mücadele eden Belçikalı santrafor Romelu Lukaku, takımının 4. ve son golünü attıktan sonra verdiği poz ile şehre "Yeni Kral"'ın geldiğini ilan etti. Bu keyifli görüntüleri sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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