2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi

Deutsche Bank'ın derlediği veriler göz önünde bulundurularak Ajans Press tarafından yapılan çalışmada, 2018 yılında şehirler bazında internete ödenen aylık ücretler incelendi. Buna göre İstanbul'un 8 Mbps internet için 13 dolar ödediği tespit edildi.

EN FAZLA ÖDEYEN 54 DOLARLA JOHANNESBURG

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, internet için ödenen aylık ücretlere yönelik araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Deutsche Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul'un internet için aylık ödediği ortalama fiyatının 13 dolar olduğu görüldü. Bu rakam Dubai'de 85 dolar olarak kaydedilirken, Johannesburg'ta 54 dolar olması dikkat çekti.

EN AZ ÜCRETİ MOSKOVA ÖDÜYOR

Buna karşın internet için en az ücret ödeyen şehirler 9 dolar ile Varşova, 7 dolar ile de Moskova olarak gözlendi. Araştırma 8 mpbs hız baz alınarak hazırlanırken, 2018 yılı verilerini yansıttığı tespit edildi.

2018 YILINDA, 91 BİN 934 İNTERNET İÇERİKLİ HABER YAPILDI

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında internet başlığı altında 91 bin 934 haber çıkışı tespit edildi. 2019'un başında bu yana çıkan haber adetleri ise 29 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA