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Sedat Dursun "Her maçımız final"

Bursaspor’un genç savunma oyuncularından Sedat Dursun, geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana Demirspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20

Bursaspor'un genç savunma oyuncularından Sedat Dursun, geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana Demirspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Dugout

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