Sedat Dursun "Her maçımız final"
Bursaspor’un genç savunma oyuncularından Sedat Dursun, geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana Demirspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20
Bursaspor'un genç savunma oyuncularından Sedat Dursun, geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana Demirspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dugout
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