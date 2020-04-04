Sayısal Loto çekildi (2) Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 578 bin 942 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 7 bin 19 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 94 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 713 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Isparta'nın Merkez ve Ankara'nın Altındağ ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA