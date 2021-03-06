Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi
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Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

06.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:40

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım, otomobil piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, araç alacaklara yol gösterecek bilgiler paylaştı.

Koronavirüs salgınıyla vatandaşların toplu taşıma yerine özel araçları tercih etmeye başlamasıyla, otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Talep artışı sonrası fiyatlar neredeyse iki kat yükseldi.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, otomobil piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırım, piyasadaki hareketliliğe ve fiyatlara ilişkin önemli açıklamalarda buldu.

"Faizlerin artmasıyla birlikte satışların düşmesi beklenirken tam tersine arttı? Bu arabaları kim satın alıyor?" ve "Araç fiyatlarındaki yükseliş trendi böyle devam eder mi?" sorularına yanıt veren Yıldırım, otomobil alacaklara yol gösterecek bilgiler paylaştı.

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Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi
Haber Yorumları (6)
DOLAR DÜŞTÜ: DOLARIN DÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYOR GALİBA SIFIR ARAÇLARDA KAMPANYALAR BAŞLIYOR. İHTİYACI OLMAYAN EVLER BİLE ARABA ALIP SATMAK İÇİN EVLERİNDE 2 ARAÇ VAR. GÖRECEZ.
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BASRİ: Ne arabası kardeşim ne satılıyor ne görüyor milletin parası faizde altında .bu zaman da bu fiyatlara araba alınmaz ALTIN ALINIR
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KÜRŞAD: Soyguncu tayfasına verecek bir kuruş param yok
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