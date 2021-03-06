Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Koronavirüs salgınıyla vatandaşların toplu taşıma yerine özel araçları tercih etmeye başlamasıyla, otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Talep artışı sonrası fiyatlar neredeyse iki kat yükseldi.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, otomobil piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırım, piyasadaki hareketliliğe ve fiyatlara ilişkin önemli açıklamalarda buldu.

"Faizlerin artmasıyla birlikte satışların düşmesi beklenirken tam tersine arttı? Bu arabaları kim satın alıyor?" ve "Araç fiyatlarındaki yükseliş trendi böyle devam eder mi?" sorularına yanıt veren Yıldırım, otomobil alacaklara yol gösterecek bilgiler paylaştı.