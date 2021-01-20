Sarıyer Belediyespor: 3-2
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Sarıyer Belediyespor: 3-2

20.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:58
Sarıyer Belediyespor: 3-2

SALON: Eczacıbaşı SporHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet GülECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Yasemin, Fatma, HandeSARIYER BELEDİYESPOR: İrem, Rigdon, Merve, Çağla, Bashnakova, Abdulazimova, Sinem (L), Şeyma, Strumilo, Yaren, DilaraSETLER:...

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet GülECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Yasemin, Fatma, HandeSARIYER BELEDİYESPOR: İrem, Rigdon, Merve, Çağla, Bashnakova, Abdulazimova, Sinem (L), Şeyma, Strumilo, Yaren, DilaraSETLER: 3-2 (23-25, 25-19, 25-15, 17-25, 15-8)SÜRE: 119 dakika (29,26,23,25,16)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19'uncu haftanın erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA sahasında Sarıyer Belediyespor'u konuk etti. Eczacıbaşı VitrA sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.


Sarıyer Belediyespor: 3-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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