Sarımsağın alternatifi sarımsak turşusu

28.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:39

Pazarlarda kilosu 50-60 lira arasında satılan sarımsağın alternatifi olabilecek turşusu, kilosu 25 lira civarında satılıyor.



Sarımsağıyla ünlü Kastamonu Taşköprü'de geçen yıl sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sarımsağın üretimi rekolte düştü. Üretim ve vatandaşlardan gelen talep dengesinin karşılanmaması nedeniyle bu yıl pazarlarda fiyatı vatandaşın cebi yakıyor. Ülke genelinde sarımsağın fiyatı 50-60 lira arasında satılırken bir önceki sene satın alarak turşusu yapılan sarımsak ise, kilosu sadece 25 lira arasında müşteri bekliyor. İçinde yaklaşık 800 gram sarımsak olan turşunun kavanozu 18 liradan satılıyor.



Eskişehir'de uzun yıllardır turşu sektöründe bulunan Ünal Atalay, kuru sarımsak fiyatının pazarlarla hayli yüksek olması sebebi ile vatandaşların bazı işler için artık daha ucuz olan turşusuna yöneldiği dile getirdi. Ayrıca Ünal, taze sarımsağın yerine turşusunu nasıl faydalı olabilecekleri konusunda da görüşünü paylaştı. Atalay, "Bu yıl sarımsak turşusu en çok sattığımız turşu çeşitlerimizden biri. Turşuya vatandaşların ilgisi geçen senelere göre çok yüksek. Neden? Çünkü tazesinin kilosu pazarda yaklaşık 60 liraya satılırken biz burada kilosunu ortalama 25 liradan satıyoruz. Belki bunlar yemeklere ayrı bir lezzet vermek için değil, ama bunun haricinde taze sarımsağın görebileceği birçok işi sarımsak turşusuyla yapılabilir. Örneği; salata için çok kullanılıyor müşterilerimiz. Doktor tavsiyesiyle kullanmak isteyen bazı vatandaşlar tazesini kokudan dolayı tüketemiyor ya da yüksek fiyatından dolayı da kullanamıyor. O durumda turşusunu kullanıyor ve hemen hemen işi gördüğü söyleniyor. Vatandaşlar yine yemek yerken tatmak için ağızına atıyorlar. Bir diğer yanı ise doğal antibiyotik özelliği bulunan sarımsak, turşusu yapılıp tüketildiğinde idrar yolu ve vajinal enfeksiyonları tamamen kurutur. Cildi tazeleme etkisi olan sarımsak turşusu, kadınların kabusu olan akne oluşumunu da yok ediyor. Kan akışını hızlandırıyor. En önemli faydası ise akciğerlerde oluşan enfeksiyonları yok etmede son derece etkili olmasıdır. Enerji verdiğini ve yağ yakımını hızlandırdığını da sarımsak turşusunun faydalarındandır. Tazesine göre çok daha uygun olduğu için tam işi görmese de yemek için de bazı vatandaşlar artık bunu kullanıyor. Çünkü tazesi 60 lirayken hiç kullanmamak yerine bunu tercih ediyorlar. Biz turşunun suyu da kattığımız için ucuza satıyoruz gibi yanlış bir anlaşılma olmasın. Öyle bir şey yok. Turşunun suyunu biz fazla olarak katıyoruz. Yerli üretimi olanları temizleterek satıyoruz. Çin'den gelen sarımsağını ise tamını satıyoruz. Şimdi bunu pazardan aldığınız sarımsağını de temizledikçe ne kadar kalırsa bu da yaklaşık olarak ona denk gelir. Şimdi bu özellikleri taze sarımsağında varken hemen hemen aynı özelliği turşusunda da var. Bu nedenle vatandaşlar bunları düşünerek sarımsak turşusunu daha ucuza alıyor ve almayana da almasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA