Sarı: "Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarı: "Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız"

Sarı: 'Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, ilde ayçiçeği tarlalarında hasada başlandığını belirterek, "Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da İl Müdürlüğümüz olarak iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız" dedi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, ilde ayçiçeği tarlalarında hasada başlandığını belirterek, "Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da İl Müdürlüğümüz olarak iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız" dedi.

Çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek için herkese düşen görevler olduğunu hatırlatan Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, "Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenlerse takdir edersiniz ki biçerdöver operatörleridir. Bu anlamda biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem vermekteyiz. Biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın bir seviyeye indirmek biçerdöver kullanıcılarının elindedir. Bunun içinse; operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı, tam olarak olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli, rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı, yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli, sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olacağından hasat yapılmamalı, bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli, elekler sık sık temizlenmelidir." diye konuştu.

Kıraç arazilerde buğday yerine alternatif ürün olması ve gelirinin yüksek olması nedeniyle ayçiçeğinin tercih edildiğini aktaran Orhan Sarı, "Çiftçilerimiz genel olarak ayçiçeğinden buğdaya göre daha memnun, çünkü kazancı biraz daha yüksek. Ayçiçeği genel olarak masrafsız bir ürün, sadece tohum masrafı var. Gübre ve ilaç kullanmıyorsunuz, bu nedenle çiftçilerimiz net bir gelir elde ediyor, o nedenle ayçiçeğini tercih ediyor. Bu yıl verimin dekara 300-320 kilogram olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz." şeklinde konuştu.

Danesi çerez olarak da tüketilen ayçiçeğinin çoğunlukla yağlık yetiştirildiğini, geriye kalan küspesinin de yüksek oranda protein barındırmasından dolayı karma yem üretiminde kullanıldığını dile getiren Sarı, hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için muhtarlara biçerdöver sahibi ve köy halkı adına sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyede bulundu. Ürün kaybının ise üreticimizin cebinden çıkacağı için özellikle dane kayıplarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca yangın çıkma ihtimaline karşı çiftçilerin ve operatörlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diledi. - ÇORUM

Sarı: 'Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız'
Sarı: 'Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız'
Sarı: 'Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız'
Sarı: 'Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı
Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Şener Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sarı: "Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 19:52:46. #1.14#

title