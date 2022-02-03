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Şap hastalığıyla mücadele için aşılama kampanyası başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şap hastalığıyla mücadele için aşılama kampanyası başlatıldı

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Programı doğrultusunda Denizli genelinde 1 Şubat itibarıyla şap hastalığa aşılama kampanyası başladı.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Programı doğrultusunda Denizli genelinde 1 Şubat itibarıyla şap hastalığa aşılama kampanyası başladı.

Uluslararası hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel teşkil eden ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan şap hastalığı içi aşılama kampanyası başlatıldı. Bu hastalıktan korunmak için yetiştiricilerin aşılama kampanyasına mutlaka katılım sağlaması gerektiği belirtildi.

Şap hastalığının önemli hayvan hastalıklarından olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya yaptığı açıklamada, "Geviş getiren hayvanlarda görülen ve son derece bulaşıcı olan şap hastalığına karşı ilkbahar dönemi aşılama kampanyası başlamıştır. Şap aşılama kampanyası Bakanlığımızca ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak yılda iki defa düzenlenmektedir. 2022 yılı Aşılama Programı, 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir. Kampanya kapsamında, yaşı 2 ay üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlar aşılanacaktır. Ayrıca ilk defa aşılanan buzağıların ilk aşıdan 21-30 gün sonra tekrar aşılarının yapılması gerekmektedir" dedi. - DENİZLİ

Şap hastalığıyla mücadele için aşılama kampanyası başlatıldı

Şap hastalığıyla mücadele için aşılama kampanyası başlatıldı

Şap hastalığıyla mücadele için aşılama kampanyası başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

İlkbahar, Denizli, Ekonomi, Haber

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